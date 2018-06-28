На юго-западе Сирии войска президента Башара Асада при поддержке российского контингента нанесли мощный удар, в результате чего погибли 46 человек, в том числе детей.

Как сообщает со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, в последние дни проправительственная авиация совершила 55 рейдов на четыре города.

В частности, авиаудар был нанесен в северо-западной провинции Дераа. Накануне сирийская армия захватила контроль над ее районом Лаха.

Кроме того, в Telegram-канале Directorate 4 отмечается, что в провинции Дараа была замечена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира