По информации "Интерфакса", в ближайшее время представители
французских властей вернут паспорт и залог российскому сенатору
Сулейману Керимову, с которого сняли все обвинения. Керимова
задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года Фото: ЕРА Источник
отметил, что претензий к Керимову больше нет, следовательно в
ближайшее время ему вернут паспорт и денежный залог.Два источника
"Ведомостей" в окружении сенатора подтвердили данную
информацию.Керимова задержали в аэропорту Ниццы в середине
ноября 2017 года.23 ноября ему были предъявлены обвинения в
уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд принял
решение не брать Керимова под стражу, однако ему предписано
оставаться на территории департамента Приморские Альпы и внести
залог в €5 млн. Также сенатора обязали несколько раз в неделю
приходить в полицию, сдать паспорт и не вступать в контакт с рядом
лиц.6 декабря французский суд оставил российского сенатора на
свободе, но увеличил ему залог с €5 млн до €40 млн. Эту сумму
подозреваемый заплатил полностью. Власти Франции
периодически разрешают Керимову посещать Россию по
"личным и семейным причинам".В мае 2018 года приехавший в Москву с
разрешения суда сенатор попал в больницу из-за проблем с
сердцем.Керимов с 2008 года представляет Дагестан в Совете
Федерации РФ. Ему принадлежит контрольный пакет акций компании
"Нафта Москва".
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