По информации "Интерфакса", в ближайшее время представители французских властей вернут паспорт и залог российскому сенатору Сулейману Керимову, с которого сняли все обвинения. Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года Фото: ЕРА Источник отметил, что претензий к Керимову больше нет, следовательно в ближайшее время ему вернут паспорт и денежный залог.Два источника "Ведомостей" в окружении сенатора подтвердили данную информацию.Керимова задержали в аэропорту Ниццы в середине ноября 2017 года.23 ноября ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд принял решение не брать Керимова под стражу, однако ему предписано оставаться на территории департамента Приморские Альпы и внести залог в €5 млн. Также сенатора обязали несколько раз в неделю приходить в полицию, сдать паспорт и не вступать в контакт с рядом лиц.6 декабря французский суд оставил российского сенатора на свободе, но увеличил ему залог с €5 млн до €40 млн. Эту сумму подозреваемый заплатил полностью. Власти Франции периодически разрешают Керимову посещать Россию по "личным и семейным причинам".В мае 2018 года приехавший в Москву с разрешения суда сенатор попал в больницу из-за проблем с сердцем.Керимов с 2008 года представляет Дагестан в Совете Федерации РФ. Ему принадлежит контрольный пакет акций компании "Нафта Москва". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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