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В Крыму силовики провели обыск в доме водителя жены Джемилева, - ОБНОВЛЕНО
28.06.2018 15:52
В Крыму силовики провели обыск в доме водителя жены Джемилева, - ОБНОВЛЕНО
"Вооруженные силовики в балаклавах и камуфляже приехали на 4 микроавтобусах и окружили улицу"
В оккупированном Бахчисарае российские силовики провели обыски у водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев Ахтема Мустафаева.
В Крыму силовики провели обыск в доме водителя жены Джемилева, - ОБНОВЛЕНО Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Во время обыска в доме Мустафаева была только его мать, сообщил Заир Смедли в Facebook, сообщает "Общественное".

Во время обыска ей стало плохо, силовики не допускали к ней врачей скорой помощи.

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Впоследствии стало известно, что утром Мустафаева арестовали. 

Напомним, в оккупированном Россией городе Старый Крым провели обыскив доме крымских татар, задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.

Добавим, с начала российской оккупации Крыма зафиксировано по меньшей мере 181 случай жестокого обращения с  местными жителями  со стороны подконтрольной Кремлю "власти", из них 55 случаев пыток, сообщила координатор КримSOS Тамила Ташева.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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