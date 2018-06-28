"Вооруженные силовики в балаклавах и камуфляже приехали на 4 микроавтобусах и окружили улицу"

Во время обыска в доме Мустафаева была только его мать, сообщил Заир Смедли в Facebook, сообщает "Общественное".

Во время обыска ей стало плохо, силовики не допускали к ней врачей скорой помощи.

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Впоследствии стало известно, что утром Мустафаева арестовали.

Напомним, в оккупированном Россией городе Старый Крым провели обыски в доме крымских татар, задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.