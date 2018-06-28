|В Крыму силовики провели обыск в доме водителя жены Джемилева, - ОБНОВЛЕНО
|28.06.2018 15:52
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"Вооруженные силовики в балаклавах и камуфляже приехали на 4 микроавтобусах и окружили улицу"В оккупированном Бахчисарае российские силовики провели обыски у водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев Ахтема Мустафаева.
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Во время обыска в доме Мустафаева была только его мать, сообщил Заир Смедли в Facebook, сообщает "Общественное".
Во время обыска ей стало плохо, силовики не допускали к ней врачей скорой помощи.
обновление:
Впоследствии стало известно, что утром Мустафаева арестовали.
Напомним, в оккупированном Россией городе Старый Крым провели обыскив доме крымских татар, задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.
Добавим, с начала российской оккупации Крыма зафиксировано по меньшей мере 181 случай жестокого обращения с местными жителями со стороны подконтрольной Кремлю "власти", из них 55 случаев пыток, сообщила координатор КримSOS Тамила Ташева.
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