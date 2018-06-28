Недопуская Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову к заключенному в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову РФ нарушает договоренности между лидерами двух стран, отметила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. МИД Украины требует от РФ допустить украинского омбудсмена к политзаключенным Фото: MFA of Ukraine / Twitter "Россия продолжает свои политические игры. Цена – человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным", – написала спикер ведомства Марьяна Беца в Twitter. РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна - людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Л.Денісової до українських політв'язнів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 червня 2018 р. Она подчеркнула, что, не допуская Денисову к заключенному в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову РФ нарушает договоренности между лидерами стран. Тотальне недотримання РФ домовленостей про допуск Омбудсмена України до О.Сенцова,який голодує з 14.05 #FreeSentsov https://t.co/MgjAdB5agF — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 червня 2018 р. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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