"Его состояние здоровья в целом удовлетворительное"

Состояние украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения, Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс".

"У меня состоялась встреча с Сенцов, она была довольно длительной, длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания" , - сказала Москалькова.

Относительно Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени, отметила она.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья и условий содержания он не выразил, сказала Москалькова.

"Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма", одновременно сообщила она агентству ТАСС.

Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

обновление:

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире канала "112 Украина" заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

"Я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я смогу говорить, насколько жив и здоров Олег (Сенцов - ред.) Только после того, как я сама его увижу ", - сказала Денисова.

Она не смогла переговорить с Москалькова в четверг, поскольку не отвечает на телефонные звонки и проехала мимо Денисову у колонии.

Украинский омбудсмен также подчеркнула, что направляла уполномоченным органам РФ все документы, необходимые для посещения украинских политзаключенных. "Все документы необходимы, планы, графики были направлены еще 11 июня ", - сказала она.