С неподдельным интересом наблюдал за тем, как в российском сегменте массово радовались снятию с вооружения ВМС Польши подводных лодок типа “Коббен”. Мол, что это теперь у поляков за флот такой будет, без подводных лодок!

Поляки же, планомерно выводя из строя субмарины производства Норвегии, коих у них было в строю 5 единиц, времени зря не теряли и искали им замену, перебирая между такими производителями как Saab из Швеции, TKMS из Германии и Naval Group из Франции. И после того как стало ясно, что ВС Польши получат ЗРК “Пэтриот” приоритетной целью стало приобретение минимум 4 новых подводных лодок.

Как стало известно, официальные представители Варшавы провели переговоры в Брюсселе с представителями Бельгии и Нидерландов и субмарины поляки получат к 2022 году. Более подробностей нет, но можно предположить, что речь идет о нидерландских подводных лодках типа “Валрус” (Walrusklasse) которые строились на верфи Rotterdamse Droogdok Mij.

Будут это новые субмарины или куплены у ВМС Нидерландов имеющиеся, так же неизвестно. Хотя, вряд ли поляки станут покупать б/у субмарины, дабы заменить на них свои “Коббены”. Хотя, учитывая, что норвежские подводные лодки, переданные Польше, уже служат более как полвека, то даже двадцатилетние “Валрусы” на их фоне смотрятся очень даже моложаво, а постройка одной новой субмарины займет 4 года.

В общем, не будем пока гадать на кофейной гуще, а ждем первой поставки!

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