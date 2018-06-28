В январе-мае 2018 года Украина экспортировала 921 тыс. дал. водки, что на 25% больше, чем за подобный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистики, передает

В частности, в мае на экспорт было поставлено 200,5 тыс. дал. украинской водки.

Также, в течение первых пяти месяцев этого года Украина поставила на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Достаточно существенно вырос и экспорт шампанского. В январе-мае 2018 года Украина экспортировала 86,1 тыс. дал. шампанского, на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, показатели производства алкоголя в Украине продолжают падать. С начала года сокращение составило 15% по водке, 34% по шампанскому, 5% по коньяка.

Причины упадка легальных производителей специалисты видят в нелепой налоговой политике государства, которая пошла на значительное повышение алкогольных акцизов, предоставив таким образом теневым игрокам рынка карт-бланш для активного развития.

Обострилась ситуация из-за низкой покупательной способности граждан и неэффективной борьбы с “нелегалами” со стороны правоохранительных органов.

В итоге — уровень теневого алкогольного рынка, по разным оценкам, в настоящее время достигает отметки от 60% до 70%.

Заметим, что, по словам эксперта алкогольного рынка Игоря Товкача, теневой рынок просто “задавил” легальных производителей алкоголя.

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