Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решать проблемы миграции нужно не в одностороннем порядке и не за счет третьей стороны. Меркель: Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена Фото: EPA Как отметила немецкий канцлер, тема миграции "может стать судьбоносным вопросом для Евросоюза"."Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена", – сказала Меркель.В случае, если о решении проблемы не удастся договориться со всеми странами Евросоюза, то, по словам Меркель, необходимо создать коалицию из тех стран, которые готовы решать этот вопрос."Это не должно происходить в одностороннем порядке, несогласованно или за счет третьей стороны", – подчеркнула Меркель.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По информации ООН, с начала 2016 года по Средиземному морю к европейским берегам приплыло примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища, 3740 человек утонуло. Почти половина погибших пытались приплыть в Италию с берегов Северной Африки.По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, которые перебрались в европейские страны, в 2016 году достигло 387 тыс. В 2017-м их в Европу прибыло более 186 тыс. человек. Более 3 тыс. погибло или пропало без вести в Средиземном море.В июне 2017 года Италия заявила о возможности закрыть свои порты для приема мигрантов.В 2018 году количество прибывших в Европу мигрантов уже превысило 44 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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