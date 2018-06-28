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Тема миграции может стать судьбоносным вопросом для Евросоюза - Меркель
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28.06.2018 16:07
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решать проблемы
миграции нужно не в одностороннем порядке и не за счет третьей
стороны. Меркель: Вторичная миграция внутри ЕС должна быть
упорядочена Фото: EPA Как отметила немецкий канцлер, тема миграции
"может стать судьбоносным вопросом для Евросоюза"."Вторичная
миграция внутри ЕС должна быть упорядочена", – сказала Меркель.В
случае, если о решении проблемы не удастся договориться со всеми
странами Евросоюза, то, по словам Меркель, необходимо создать
коалицию из тех стран, которые готовы решать этот вопрос."Это не
должно происходить в одностороннем порядке, несогласованно или за
счет третьей стороны", – подчеркнула Меркель.Острый миграционный
кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем
Востоке и в Африке. По информации президента Европейского
совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло
около 1,5 млн мигрантов.По информации ООН, с начала 2016
года по Средиземному морю к европейским берегам приплыло
примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища, 3740 человек
утонуло. Почти половина погибших пытались приплыть в Италию с
берегов Северной Африки.По данным Международной
организации по миграции, количество мигрантов, которые перебрались
в европейские страны, в 2016 году достигло 387 тыс.
В 2017-м их в Европу прибыло более 186 тыс. человек. Более 3
тыс. погибло или пропало без вести в Средиземном море.В июне 2017
года Италия заявила о возможности закрыть свои
порты для приема мигрантов.В 2018 году количество прибывших в
Европу мигрантов уже превысило 44 тыс.
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