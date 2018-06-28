Силы президента Башира Асада при поддержке российских войск продолжают наступление на юго-западе страны

Проправительственная авиация совершила 55 рейдов, атакуя 4 города, заявила Сирийская обсерватория по правам человека, сообщает Reuters.

Сирийская армия захватила контроль над районом Лаха в северо-западной провинции Дераа.

Захваченная зона охватывает Бусра Аль-Харири, который стал мишенью массированных бомбардировок авиации России и режима в течение нескольких дней.

Регион является политически чувствительным из-за его расположения близко Израиля и Иордании и существование там соглашения о "деэскалации", согласованного между США, Иорданией и союзником сирийского правительства России.

Напомним, что в ночь на 8 июня авиация России нанесла масштабного удара по удерживаемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб, что привело к гибели 44 человек.