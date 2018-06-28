|Войска Асада нанесли авиаудары на юге Сирии, 46 погибших
|28.06.2018 16:07
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Силы президента Башира Асада при поддержке российских войск продолжают наступление на юго-западе страныВ Сирии авиаудары проправительственных войск, при поддержке РФ, убили 46 человек, в том числе детей, на юге страны в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа.
Фото: gettyimages.com
Проправительственная авиация совершила 55 рейдов, атакуя 4 города, заявила Сирийская обсерватория по правам человека, сообщает Reuters.
Сирийская армия захватила контроль над районом Лаха в северо-западной провинции Дераа.
Захваченная зона охватывает Бусра Аль-Харири, который стал мишенью массированных бомбардировок авиации России и режима в течение нескольких дней.
Регион является политически чувствительным из-за его расположения близко Израиля и Иордании и существование там соглашения о "деэскалации", согласованного между США, Иорданией и союзником сирийского правительства России.
Напомним, что в ночь на 8 июня авиация России нанесла масштабного удара по удерживаемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб, что привело к гибели 44 человек.
Северо-Западный регион Идлиб остается самым районом Сирии в руках повстанцев, воюющих с правительством Дамаска. В последние годы десятки тысяч боевиков и мирных жителей бежали туда из районов страны, армия режима Башара Асада отразила с помощью России и Ирана.