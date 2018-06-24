В больнице оккупированного Крыма после умер активист Сервер Караметов.

Об этом на своей странице в пишет генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, передает .

Накануне Караметова, а также крымского татарина Энвера Арабаджиева сбила машина в Старом Крыму. На сайтах оккупационных управлений и в Крыму информации о данном происшествии пока нет.

Напомним, в августе 2017 года Караметов вышел на одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, после чего был задержан силовиками. В отношении активиста были составлены два административных протокола. Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции". Оккупационный суд Симферополя присудил Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Сам Ислямов выразил сомнения, что с участием Караметова – несчастный случай.

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