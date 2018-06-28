Утром 28 июня в районе шахты "Южная" в Донецкой области боевики выпустили по позициям украинским военных 52 мины и 25 артиллерийских снарядов, сообщает 24-я ОМБр имени короля Данила в Facebook. Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты "Южная" Фото: ЕРА (архив) "Боевики так называемой ДНР в течение часа с 09.30 до 10.40 вели огонь из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты Южной, выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", –говорится в сообщении.Подразделения бригады открыли ответный огонь по противнику. https://www.facebook.com/zaliznabrygada/posts/995098463992282 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1 июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни разу не удалось добиться их длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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