|В Донецке ко Дню Конституции расклеили листовки с цитатами основного Закона Украины
|28.06.2018 16:15
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На крыше одной из многоэтажек в Донецке вывесили украинский флагВ центре оккупированного Донецкая ко Дню Конституции неизвестные расклеили листовки с цитатами украинской Конституции.
Фото: dt.ua
Открытки с цитированием Конституции Украины появились у автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, на пересечении бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также на пересечении улиц Ильича и Ульяновой, сообщил активист общественной организации "Майдан Мониторинг" Виталий Овчаренко.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День Конституции.
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