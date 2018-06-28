На крыше одной из многоэтажек в Донецке вывесили украинский флаг

Открытки с цитированием Конституции Украины появились у автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, на пересечении бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также на пересечении улиц Ильича и Ульяновой, сообщил активист общественной организации "Майдан Мониторинг" Виталий Овчаренко.