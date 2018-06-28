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В Донецке ко Дню Конституции расклеили листовки с цитатами основного Закона Украины
28.06.2018 16:15
В Донецке ко Дню Конституции расклеили листовки с цитатами основного Закона Украины
На крыше одной из многоэтажек в Донецке вывесили украинский флаг
В центре оккупированного Донецкая ко Дню Конституции неизвестные расклеили листовки с цитатами украинской Конституции.
В Донецке ко Дню Конституции расклеили листовки с цитатами основного Закона Украины Фото: dt.ua

Открытки с цитированием Конституции Украины появились у автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, на пересечении бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также на пересечении улиц Ильича и Ульяновой, сообщил активист общественной организации "Майдан Мониторинг" Виталий Овчаренко.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Конституции.

  • Сегодня в Украине отмечают День Конституции

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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