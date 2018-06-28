На Парламентской ассамблее Совета Европы России "снова указали на ее преступления", отметил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Арьев: Россия шантажирует Совет Европы финансированием Фото: Volodymyr Ariev / Facebook "Это голосование четко продемонстрировало, что Ассамблея для возвращения россиян в зал ожидает от этой страны реальных шагов. И не только, конечно, освобождения заложников. Это одно из условий, реальных шагов, которые Россия вообще не хочет делать", – сказал он.По словам нардепа, РФ "шантажирует Совет Европы финансированием и требованиями изменить регламент"."Им сегодня сказали "Привет", – отметил Арьев.В Facebook он написал, что "России снова указали на ее преступления"."Украинская делегация – молодцы", – подытожил Арьев. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1974846552578191 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию об украинских политзаключенных. В ее тексте говорится, что около 70 граждан Украины, которых удерживает РФ, являются политзаключенными. Ассамблея призвала освободить украинцев, а до того момента обеспечить полное уважение их прав, в том числе путем соблюдения запрета на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание. РФ также призвали допустить к украинцам независимых международных наблюдателей и украинских официальных лиц.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи. По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года.Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что в 2017 году Россия недоплатила в бюджет СЕ €22,3 млн. По словам Самуэльсена, в случае отказа РФ платить и в 2018 году Совет Европы недосчитается еще €33,8 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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