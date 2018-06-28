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В Крыму убили крымскую татарку с восьмилетним сыном, - журналист
28.06.2018 16:23
В Крыму убили крымскую татарку с восьмилетним сыном, - журналист
Нападающий совершил убийство кухонным ножом
В среду, 27 июня, в селе Давыдовка под Симферополем ножом зарезали 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном.
В Крыму убили крымскую татарку с восьмилетним сыном, - журналист Фото: google.com

"Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. В соцсетях сообщают, что убийцу поймали", - сообщил журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook.

Нападающий ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого преступник разбил стекло в авто на этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверях соседнего дома, отметил Наматуллаев.

Похороны состоятся 28 июня в 15:00, добавил журналист.

Кроме того, крымский активист Заир Смедли сообщил об обысках у родственника погибших Ахтема Мустафаева.

"Ахтем Мустафаев имеет родственное отношение к семье зарезанных в Давыдовке, и вроде находится там, наверное, силовики не хотят, чтобы много людей пришли на похороны", - написал  крымский активист Заир Смедли в Facebook.

Злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний локальный житель, сообщили в так называемом "Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Крыму".

"По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели обыски у водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев Ахтема Мустафаева. Утром Мустафаева арестовали. 

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