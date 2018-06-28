Нападающий совершил убийство кухонным ножом

"Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. В соцсетях сообщают, что убийцу поймали", - сообщил журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook.

Нападающий ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого преступник разбил стекло в авто на этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверях соседнего дома, отметил Наматуллаев.

Похороны состоятся 28 июня в 15:00, добавил журналист.

Кроме того, крымский активист Заир Смедли сообщил об обысках у родственника погибших Ахтема Мустафаева.

"Ахтем Мустафаев имеет родственное отношение к семье зарезанных в Давыдовке, и вроде находится там, наверное, силовики не хотят, чтобы много людей пришли на похороны", - написал крымский активист Заир Смедли в Facebook.

Злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний локальный житель, сообщили в так называемом "Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Крыму".

"По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)" , - говорится в сообщении.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.