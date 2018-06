Новость из США. Трамп протвиттил ранним утром в среду, какие сокровенные мысли посещают его в преддверии столь долгожданной встречи с Путиным, которая, как было сегодня объявлен, состоится в Хельсинки 16 июля

Переводу твиты максимально близко к оригиналам, с сохранением грамматических особенностей.

«June 28, 2018 6:25 AM — Россия продолжает говорить, что она не имеет никакого отношения к Вмешательству в наши Выборы! Где Сервер национального комитете демократов, и почему Теневой Джеймс Коми и опозорившиеся агенты ФБР не изъяли и не исследовали его? Почему нет расследования Хиллари/Россия?

«Jun 28, 2018 06:02:01 AM — Низкий Агент ФБР Питер Строк получил очень низкие оценки на вчерашних закрытых слушаниях и, согласно большинству сообщений, отказался отвечать на много вопросов. Не было никакого Сговора и Охота на Ведьм, возглавляемая 13 Разгневанными Демократами и другими, которые полностью погрязли в конфликтах интересов, Сфабрикована!»

А госсекретарь Помпео только вчера на слушаниях в Конгрессе уверял, что Трамп обязательно скажет своему кремлевскому партнеру, что «вмешательство в наши выборы неприемлемо». По-видимому, эти твиты — ответы президента своему госсекретарю.

Оригиналы твитов здесь:

June 28, 2018 6:25 AM — Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn’t Shady James Comey and the now disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn’t Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption!

Jun 28, 2018 06:02:01 AM — Lover FBI Agent Peter Strzok was given poor marks on yesterday’s closed door testimony and, according to most reports, refused to answer many questions. There was no Collusion and the Witch Hunt, headed by 13 Angry Democrats and others who are totally conflicted, is Rigged!

