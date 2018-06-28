В четверг, 28 июня, в немецком городе Бремен произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Focus.

Известно, что взрыв прогремел утром в районе Хухтинг на мансардном этаже дома. После этого начался сильный пожар.

Спасатели нашли в доме тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына. Кроме того, в соседнем доме была обнаружена мертвой 70-летняя женщина. Все соседние дома получили серьезные повреждения.

Спасатели эвакуировали людей в радиусе 100 метров. Устанавливается причина взрыва.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в американском штате Техас в городе Гейтсвилл на строительной площадке рядом с больницей произошел взрыв , в результате чего погиб один человек, еще 12 пострадали.

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