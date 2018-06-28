|Путин и Трамп встретятся 16 июля
|28.06.2018 16:28
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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
Об этом сообщили в Белом Доме и Кремле.
«Лидеры двух стран обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности», - сказано в сообщении Белого Дома.
В пресс-службе Кремля не назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече.
Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он провел встречи с Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ.
Болтон отмечал, что лидеры Трамп и Путин могут «найти области для конструктивного сотрудничества» и «сам факт их встречи уже является очень важным». При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и Украине.