Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

Об этом сообщили в Белом Доме и Кремле.

«Лидеры двух стран обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности», - сказано в сообщении Белого Дома.

В пресс-службе Кремля не назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече.

Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он провел встречи с Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ.

Болтон отмечал, что лидеры Трамп и Путин могут «найти области для конструктивного сотрудничества» и «сам факт их встречи уже является очень важным». При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и Украине.

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