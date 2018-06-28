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Полиция задержала похитителей сына дипломата Ливии в Киеве - Крищенко
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28.06.2018 16:30
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Двое злоумышленников, которые 25 июня в Киеве похитили сына
ливийского дипломата, оказались гражданами Египта, сообщил
начальник столичной полиции Андрей Крищенко. |
Злоумышленники похитили сына ливийского дипломата ради выкупа Фото:
npu.gov.ua "В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе
с Шевченковским управлением полиции проводили
следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали
двух мужчин, которые похитили молодого человека и удерживали его в
гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него
деньги. Они – граждане Египта, живут на территории Украины
несколько лет", – рассказал Крищенко.Начальник столичной
полиции добавил, что задержанные отказались давать какие-либо
объяснения. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного
процессуального кодекса Украины."Они четко понимали, кого похитили,
и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями
полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно
задержаны похитители", – отметил Крищенко.Он сообщил, что
следователи открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146
(незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189
(вымогательство) Уголовного кодекса Украины.Крищенко напомнил, что
25 июня сына ливийского дипломата силой затолкали в
автомобиль Volkswagen Golf с шашечками такси на улице
Тургеневской. В тот же дня правоохранители нашли мужчину в
Дарницком районе Киева с телесными повреждениями. Сейчас он
находится в больнице под охраной. По информации
издания INSIDER, у пострадавшего сломана рука и много следов
от побоев. фотогалерея (1 из 4)
Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua
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