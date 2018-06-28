Двое злоумышленников, которые 25 июня в Киеве похитили сына ливийского дипломата, оказались гражданами Египта, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко. | Злоумышленники похитили сына ливийского дипломата ради выкупа Фото: npu.gov.ua "В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух мужчин, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они – граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", – рассказал Крищенко.Начальник столичной полиции добавил, что задержанные отказались давать какие-либо объяснения. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины."Они четко понимали, кого похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", – отметил Крищенко.Он сообщил, что следователи открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.Крищенко напомнил, что 25 июня сына ливийского дипломата силой затолкали в автомобиль Volkswagen Golf с шашечками такси на улице Тургеневской. В тот же дня правоохранители нашли мужчину в Дарницком районе Киева с телесными повреждениями. Сейчас он находится в больнице под охраной. По информации издания INSIDER, у пострадавшего сломана рука и много следов от побоев. фотогалерея (1 из 4) развернуть на весь экран Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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