При выборе наряда для летней свадьбы необходимо подумать не только о погодных условиях, но и о. Какими бы изысканными не казались тебе многослойные юбки и длинные шлейфы, но в летнюю жару ты рискуешь проникнуться к ним ненавистью. Поверь: удобное – совсем не значит некрасивое. Какое же летнее свадебное платье выбрать, чтобы было комфортно, красиво и не жарко?

Короткое платьице

Лето – самое задорное и шаловливое время года. Как гласит традиция, свадебный наряд невесты должен быть длинным и белоснежным. Но ведь слушаться совсем не обязательно. Женственное подчеркнет твою потрясающую фигуру и откроет стройные ножки.

Воздушный и легкий сарафан чуть ниже колен добавит твоему свадебному образу романтичности, а веселое платьице с юбкой-солнце подарит хорошее настроение и спасет от невыносимой жары. Выбирай такой свадебный наряд, в котором ты сможешь почувствовать себя настоящей принцессой.

Открытые плечи

Если свадебное торжество ассоциируется у тебя только с платьем в пол, открой спину или плечи. Уместным будет глубокое и элегантное декольте. Платье без бретелек выглядит соблазнительно и женственно. Главное – убедись, что вес юбки не мешает тебе идти.

Греческий стиль

Отличный вариант для свадьбы летом – наряд в стиле, или, как его еще называют, платье в греческом стиле. Такой летящий наряд сочетает в себе непринужденность, красоту и удобство.

Кроме того, его крой позволяет удачно скрыть некоторые особенности фигуры. К примеру, новобрачные в положении смогут чувствовать себя в таком платье раскованно и комфортно. Однако стройным невестам лучше проконтролировать форму юбки, иначе даже если ты не беременна, то будешь ею казаться.

Из какой ткани?

Традиционные для свадебных платьев ткани – креп, атлас, шелк – не подойдут для летнего торжества. Ведь они очень тяжелые и будут липнуть к твоему телу. Лучше выбирай натуральные материалы, к примеру, органди, муслин или хлопок. А декоративную миссию доверь тюли, жоржету или органзе.

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