"Такая практика позволит молодежи создать новые связи и развивать свою роль в обществе"

Служба будет разделена на два этапа. Сначала подростки пройдут обязательное месячное обучение с уклоном на гражданскую культуру. Затем их ждет добровольное обучение в сфере "связанной с обороной и безопасностью", по меньшей мере от трех месяцев до года, информирует BBC.

Кроме традиционных форм сотрудничества с армией, полицией, жандармерией и пожарной охраной, будут существовать альтернативные программы связанные с сохранением исторического наследия, окружающей среды и социальной помощью.

"Эта универсальная национальная служба, будет проходить под контролем вооруженных сил и национальной жандармерии, будет направлена на молодых женщин и мужчин, которые подходят по возрасту, и охватывать около 600 тысяч молодых людей в год", - обещал Макрон перед выборами прошлого года.