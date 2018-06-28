Украинка Надежда Киченок вместе с Екатериной Макаровой (Россия) прошли в 1/2 финала престижного турнира парного разряда WTA Premier в Истборне (Великобритания), сообщает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Дуэт во главе с Киченок сумел получить пропуск в 1/2 финала после того, как их соперницы по четвертьфиналу Элис Мертенс (Бельгия) и Деми Схюрс (Нидерланды) досрочно завершили выступление при счете 6:2, 2:1.

Теннисистки провели на корте меньше часа, за которые Киченок и Макарова оформили пять брейков и отдали соперницам два своих геймах.

Заметим, что в полуфинале соревнований с призовым фондом 852 тыс. долл., Киченок и Макарова сыграют с румынским дуэтом Бегу/Михаэла Бузернеску.

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