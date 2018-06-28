В российском регионе Карелии задержан председатель местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрий Дмитриев.

По словам дочери историка, Дмитриева задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Они заявили, что против Дмитриева возбуждено уголовное дело. Историка задержали за нарушение подписки о невыезде, поскольку он якобы выехал за пределы Петрозаводска, передает со ссылкой на .

Верховный суд Карелии 14 июня отменил его оправдательный приговор и направил его уголовное дело на новое рассмотрение. Его обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение было обжаловано прокуратурой.

5 апреля 2018 Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева, а также признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Правозащитника признали виновным лишь в незаконном хранении оружия, за что назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, срок наказания сократился до трех месяцев.

Правозащитник находился в следственном изоляторе до января 2018 года, затем его выпустили под подписку о невыезде. Приемную дочь, которой на момент ареста Дмитриева было 11 лет, изъяли из семьи, где она прожила восемь лет, и передали под опеку родной бабушки.

Юрий Дмитриев является составителем, издателем книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармох и Красном Бору. Друзья и коллеги историка связывают уголовное дело против него с публикацией списков сотрудников НКВД, которые участвовали в Большом терроре.

Украинские чиновники и парламентарии выступили в защиту русского историка Юрия Дмитриева.

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