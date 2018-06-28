Бывший член исполкома Федерации футбола Украины, главред журнала
"Футбол" Артем Франков заявил в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман, что его прогноз на победу в Чемпионате мира
по футболу в 2018 году совпадает с прогнозом букмекеров. Франков:
Моя точка зрения с букмекерской вполне совпадает. Это не так уж
часто случается Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com На вопрос,
кто победит на чемпионате мира, Франков ответил: "Бразилия"."Мой
фаворит – Бразилия. И, по-моему, моя точка зрения с
букмекерской вполне совпадает. Это не так уж часто случается, но…
Пусть будет", – заявил журналист. Чемпионат мира по
футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.27
июня Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф
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