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Франков: Кто победит на чемпионате мира? Мой фаворит – Бразилия
28.06.2018 16:38
Бывший член исполкома Федерации футбола Украины, главред журнала "Футбол" Артем Франков заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что его прогноз на победу в Чемпионате мира по футболу в 2018 году совпадает с прогнозом букмекеров. Франков: Моя точка зрения с букмекерской вполне совпадает. Это не так уж часто случается Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com На вопрос, кто победит на чемпионате мира, Франков ответил: "Бразилия"."Мой фаворит – Бразилия. И, по-моему, моя точка зрения с букмекерской вполне совпадает. Это не так уж часто случается, но… Пусть будет", – заявил журналист. Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.27 июня Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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