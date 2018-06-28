|На Житомирщине взорвался боеприпас времен Второй мировой
|28.06.2018 16:38
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В результате взрыва пострадал 54-летний хозяинВечером 27 июня в селе Березовке Житомирского во дворе частного дома произошел взрыв.
Фото: zt.npu.gov.ua
Взорвался боеприпас времен Второй мировой войны калибра 120 мм, сообщает пресс-служба областной полиции.
Сообщение в полицию поступило около 20:30. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины, спасатели и медики.
Мужчину госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.
В сарае правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, между которых и минометные мины времени Второй мировой. Все боеприпасы и их части изъяли для экспертизы.
Обстоятельства и причины, которые привели к происшествию выясняются в рамках начатого досудебного расследования.
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