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На Житомирщине взорвался боеприпас времен Второй мировой
28.06.2018 16:38
На Житомирщине взорвался боеприпас времен Второй мировой
В результате взрыва пострадал 54-летний хозяин
Вечером 27 июня в селе Березовке Житомирского во дворе частного дома произошел взрыв.
На Житомирщине взорвался боеприпас времен Второй мировой Фото: zt.npu.gov.ua

Взорвался боеприпас времен Второй мировой войны калибра 120 мм, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение в полицию поступило около 20:30. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины, спасатели и медики.

Мужчину госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног. 

В сарае правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, между которых и минометные мины времени Второй мировой. Все боеприпасы и их части изъяли для экспертизы.

Обстоятельства и причины, которые привели к происшествию выясняются в рамках начатого досудебного расследования.

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