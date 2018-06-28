В результате взрыва пострадал 54-летний хозяин

Взорвался боеприпас времен Второй мировой войны калибра 120 мм, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение в полицию поступило около 20:30. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины, спасатели и медики.

Мужчину госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

В сарае правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, между которых и минометные мины времени Второй мировой. Все боеприпасы и их части изъяли для экспертизы.

Обстоятельства и причины, которые привели к происшествию выясняются в рамках начатого досудебного расследования.