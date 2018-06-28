Всегда спрашиваю себя, есть ли дно у «путинвведистов» Донбасса. Каждый день приходят новые подтверждения, что у этих людей все же есть один общий дополнительный ген, который объединяет их с русскими, но дна — нет.

В ОРДЛО настолько много русского оружия, танков и другой техники, которая, громыхая, заходит из России, что не видеть ее могут только ОБСЕшники и «народы Донбасса».

Вместе с русскими танками в ОРДЛО находятся и другие русские — буряты, осетины, абхазцы, кадыровцы и другие граждане РФ, странной смешанной национальности, больше похожей на монголо-татар, чем на славян. Думаете их «наварасы» не видят? Видят. Вот только почему-то врут –ихтамнет.

Узкие глаза, блиннообразное лицо, маленький, куда-то вопхнутый носик. Знаете, когда к нам в Свердловск Луганской области в мае 2014 года зашли русские, то местные вдовицы, разведенки и прочие либидозависимые особи женского пола были несколько разочарованы. Не было между камуфлыжноколорадных русских тех былинных сказочных богатырей, что рисовало воображение донбасских женщин, воспитанное на эсэсро-советском этносе. Но, на нет и суда нет, следовательно даже бурятов росту метр двадцать разобрали.

В ОРДЛО растет количество смешанных семей, «узаконивших» отношения по законам ОРДЛО, где жена жительница ОРДЛО, владелица двух паспортов (гражданка Украины и «гражданка» «л-днр»), а супруг русский ихтамнет. И детки уже растут. Такие же узкорусские. Это называется ассимиляция. Еще пару лет оккупации и вернется нам узкорусский Донбасс с требованиями узаконить все эти браки, дать гражданство «супругам», истерикой и обвинениями в части не разлучать семьи, а требование предоставить «автономной республике Донбасс» статус государственного русского языка будет продиктован уже не политикой, а языковой необходимостью. Знаете, оккупация она не то, что нам рисует воображение по фильмам времен Второй Мировой. Это и политика, и даже язык.

Россия продуманно поступила в 1933-м, заполнив опустевшие дома умерших от голода украинцев выходцами из псковщины, волгоградщины, белгородщины и других российских областей. Я даже в Черкасской области встречаю рожденных в Пензе, Пскове, Тамбове, Воронеже. Так мы получили «исконно русских» на Донбассе. Да что на Донбассе. Вон в Эстонии, Латвии и Литве «исконно русские» экс-военные требуют признать русский язык государственным. Оккупанты диктуют условия. Вот так-то!

Эта война сделает с Донбассом то, что не доделал СССР в 50-80-е года. Это второй период ассимиляции, именно года на восстановление шахт ехали все, кто хотел работать и зарабатывать, и не голодать. Опять же, это были псковяне, рязанцы, тамбовцы. На Росси всегда было холодно и голодно. На Донбассе была зарплата, квартиры, фрукты и умеренный климат. Сейчас на Донбассе женщины, готовые рожать, умеренный климат, фрукты, зарплата и квартиры, которые можно отжать. Конечно же, сюда с удовольствием едут русские люди со всех федеральных округов РФ. Кто-то скрываясь от алиментов, большинство скрываясь от кредитов, кто-то просто заработать, кто-то в жажде крови или реализации своих тайных желаний.

А «наварасы» до сих пор кричат, что «гражданская война», и Россия с Путиным ни при чем в «гражданском конфликте на Донбассе» и русских у них нет.

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Где танки, снаряды бурят взяли, а «наварасы»? Накопали! Мы об этом уже писали.

Почему врут жители ОРДЛО? Не знаю. Но, знаете, это ложь уже какое-то раздражающее, хотя и психологически-отчаянное. С одной стороны, они вроде бы пытаются выгородить себя, мол, ошиблись, Путина позвав, с кем не бывает, не этого хотели, а с другой стороны, бубнят «ихтамнет-накопали», выгораживая русских. Скорее только «народы Донбасса» не хотят выглядеть идиотами, которые из-за своего меркантильного пабагатому, стали марионетками в руках русских, кинувших им пряник из обещаний, да ударивших кнутом войны. Я убеждена, что войну можно прекратить лишь правдой. Как только жители ОРДЛО скажут правду, себе, нам, миру о «гражданской войне» и участии в ней граждан РФ, включая ее президента, сразу изменится и формат, и отношение и к ним, и к войне. А пока, пока лишь брезгливость от этой маниакальной попытки выгородить Россию и себя- «мы не виноваты, это вы напали, мы не этого хотели, накопали».

Вообще, я думала, что только у дополнительногеноносителей России в голове может свободно сосуществовать Сталин, Ленин, КПСС, царь Николай, церковь, монархия, демократия, пионеры, и доллары США. Оказывается, это заразно. В любом среднестатистическом «наварасе», этого «добра» полно: «Возродим Сталина и православную церковь, заветы Ленина чтят пионеры, бизнес, доллары, монархия, равенство, свобода, царь Николай, забрать и поделить, расстрелять, коммунизм». Поэтому так же свободно в их голову зашли «ихтамнет, наварасия, Украины никогда не было, народ Донбасса, гражданская война». Общение со среднестатистическим «наварасом» требует крепких нервов, дальности расстояния и учебника по психиатрии под рукой. Все чаще ловлю себя на мысли, что после войны «наварасов», особенно наследивших в соцсетях «распятыми мальчиками» и «скрепами», нужно публично пропускать через полиграф. Народ бы оценил уровень «высшего образования» у жителей Донбасса, православных скреп и других советско-российских маркеров, навсегда поселившихся в сознании этих людей. Чтобы избежать реваншизма и влияния этих скрепоносцев на социум и общественное мнение, их бы не допустить к работе в журналистике, госуправлении, местных органах власти, школах и учебных заведениях. Но…это же геноцид, нарушение прав и свобод. Как-то так. Жить нам и жить в окружении строителей коммуно-монархизма «слава КПССС во имя отца и сына, святого духа и царя Николая, русские православные братья кадыровцы, забрать и поделить, добрый царь».

Я это к чему. Устала от ихтамнет, в исполнении хора донбасских домохозяек. Опять оплакивают в соцсетях очередного бурята-ихтамнета, погибшего на Донбассе. Что он там делал? Ах, да, вопросы «наварасам» лучше не задавать. Обижаются. Ну, как же, мы, укропы, не видим очевидных фактов- «ихтамнет -накопали- гражданская война».

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