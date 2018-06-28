Дежурный исправительной колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, принял заявление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом Уполномоченный по правам человека сообщила в своем Facebook, передает

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где содержится Олег Сенцов. И только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - сообщила Л.Денисова.

Напомним, Денисову не пускают к О.Сенцову.

Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел РФ, в котором выразило решительный протест недопуску Омбудсмена к посещению Олега Сенцова.

Как сообщал 28 июня Л.Денисова снова отправилась в колонию к О.Сенцову.

Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.

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