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ПАСЕ поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных
28.06.2018 16:46
ПАСЕ поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных
"России снова указали на ее преступления"
Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных.
ПАСЕ поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принято! 77 за! России снова указали на ее преступления" , - написал в Facebook глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев во время дебатов относительно украинских политзаключенных поблагодарил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрн Ягланд по просьбе к президенту РФ о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, сообщает "Общественное".

В то же время Арьев спросил, почему в обращении речь шла только о Сенцова, ведь украинский режиссер объявил голодовку с требованием освободить всех узников Кремля.

"Хотел спросить, почему только Сенцова? Хочу напомнить, что господин Сенцов продолжает голодовку для того, чтобы освободили всех политзаключенных ..., я даже могу предположить, что Сенцов откажется, чтобы его освободили самого, и я считаю, что генсеку стоит стремиться освободить всех украинских заключенных ", - подчеркнул Арьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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