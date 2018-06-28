|ПАСЕ поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных
|28.06.2018 16:46
|
"России снова указали на ее преступления"Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных.
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принято! 77 за! России снова указали на ее преступления" , - написал в Facebook глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.
Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев во время дебатов относительно украинских политзаключенных поблагодарил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрн Ягланд по просьбе к президенту РФ о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, сообщает "Общественное".
В то же время Арьев спросил, почему в обращении речь шла только о Сенцова, ведь украинский режиссер объявил голодовку с требованием освободить всех узников Кремля.
"Хотел спросить, почему только Сенцова? Хочу напомнить, что господин Сенцов продолжает голодовку для того, чтобы освободили всех политзаключенных ..., я даже могу предположить, что Сенцов откажется, чтобы его освободили самого, и я считаю, что генсеку стоит стремиться освободить всех украинских заключенных ", - подчеркнул Арьев.