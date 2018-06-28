"России снова указали на ее преступления"

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принято! 77 за! России снова указали на ее преступления" , - написал в Facebook глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев во время дебатов относительно украинских политзаключенных поблагодарил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрн Ягланд по просьбе к президенту РФ о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, сообщает "Общественное".

В то же время Арьев спросил, почему в обращении речь шла только о Сенцова, ведь украинский режиссер объявил голодовку с требованием освободить всех узников Кремля.