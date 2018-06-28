Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в четверг принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через Украины. Об этом сообщил российский холдинг, передает со ссылкой на ТАСС.

“Нафтогаз Украины” пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию “Газпрома” при обжаловании попыток “Нафтогаза Украины” принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", — отмечается в сообщении.

Как сообщал , 18 июня НАК "Нафтогаз Украины" обратился в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского ПАО "Газпром" по газовым контрактам.

Ранее "Газпром" заявил, что добился приостановления решения арбитража по спору с "Нафтогазом".

Так, российский "Газпром" в мае направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.

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