Лидер партии «Громадянська позиція» Анатолий Гриценко опроверг распространенное Аркадием Корнацким заявление о поддержке его на выборах по мажоритарному округу 132 и обратился к избирателям округа с заявлением. «Активисты «Громадянської позиції» прислали мне печатный материал под видом газеты с названием «Блок Петра Порошенка ЧАС ЄДНАТИСЬ», в котором я с удивлением увидел свое обращение как главы партии «Громадянська позиція» к избирателям 132 избирательного округа с обращением поддержать на выборах кандидата от партии «Блок Петра Порошенко» Аркадия Корнацкого.

В который раз убеждаюсь, что некоторые кандидаты живут в собственной виртуальной реальности - за пределами морали и элементарной порядочности, вне категорий правды и лжи.

Официально заявляю, что партия «Громадянська позиція» не принимала решение о поддержке Аркадия Корнацкого на выборах в Верховную Раду.

Требую от Аркадия Корнацого и Блока Петра Порошенко публичного опровержения заявления якобы от моего имени, которое они подделали в листовке под видом газеты, которая на прошлой неделе была напечатана по заказу Корнацкого А. А.»

Напомним, партия «Батькивщина» просит лидеров Блока Петра Порошенко рассмотреть возможность снятия с выборов кандидатуры Аркадия Корнацкого по 132-му избирательному округу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Это даст возможность кандидату от ВО «Батькивщина» М. Соколову победить бывшего советника «регионала» Бориса Колесникова - псевдосамовыдвиженца В. Капацину. При этом, по состоянию на 10 октября 2014 года, рейтинг основных претендентов по 132-му округу составляет: М. Соколов - 36%, В. Капацина - 32%, А. Корнацкий - 24%», - подчеркнули в пресс-службе партии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира