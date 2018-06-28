В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что между погибших как минимум 15 детей. По данным правозащитников, последние авиаудары стали самым широкомасштабным актом насилия с момента начала операции правительственных войск в регионе. Война в Сирии продолжается с 2011 года Фото: ЕРА (архив) В сообщении говорится, что между погибших как минимум 15 детей.В организации отмечают, что российская авиация совершила более 53 рейдов в регионе за минувшие сутки.По данным правозащитников, с момента начала операции (19 июня) правительственных войск по восстановлению контроля над провинцией, последние авиаудары стали самым широкомасштабным актом насилия.В ходе боевых действий правительственные войска также понесли потери. В обсерватории сообщили о гибели 58 военных в течение последних 10 дней.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.21 июня агентство Reuters сообщало, что сирийские правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии, где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных жителей покинули регион за два дня, сообщала Сирийская обсерватория по правам человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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