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В результате авиаударов по сирийской провинции Дераа погибло не менее 76 человек
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28.06.2018 16:54
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В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что между
погибших как минимум 15 детей. По данным правозащитников, последние
авиаудары стали самым широкомасштабным актом насилия с момента
начала операции правительственных войск в регионе. Война в Сирии
продолжается с 2011 года Фото: ЕРА (архив) В сообщении говорится,
что между погибших как минимум 15 детей.В организации отмечают, что
российская авиация совершила более 53 рейдов в регионе за минувшие
сутки.По данным правозащитников, с момента начала операции (19
июня) правительственных войск по восстановлению контроля над
провинцией, последние авиаудары стали самым широкомасштабным актом
насилия.В ходе боевых действий правительственные войска также
понесли потери. В обсерватории сообщили о гибели 58 военных в
течение последних 10 дней.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.21 июня
агентство Reuters сообщало, что сирийские
правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии,
где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных
жителей покинули регион за два дня, сообщала Сирийская обсерватория
по правам человека.
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