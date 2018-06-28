Огайо стал 12 штатом Америки, который признал Голодомор геноцидом

"Губернатор штата Джон Касич и Вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию" , - говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

На сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах США, отмечается в сообщении.