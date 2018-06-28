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Штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа
28.06.2018 16:54
Штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа
Огайо стал 12 штатом Америки, который признал Голодомор геноцидом
Американский штат Огайо присоединился к признанию Голодомора 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа.
Штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа Фото: unian.ua

"Губернатор штата Джон Касич и Вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию" , - говорится в сообщении посольстваУкраины в США в Facebook.

На сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах США, отмечается в сообщении.

Напомним,  Голодомор признали геноцидом в Миссури ,  Вашингтоне ,  Висконсине , Иллинойсе,  Массачусетсе ,  Мичигане , Нью-Джерси,  Нью-Йорке , Орегоне, Пенсильвании и  Канзасе .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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