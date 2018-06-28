|Штат Огайо признал Голодомор геноцидом украинского народа
|28.06.2018 16:54
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Огайо стал 12 штатом Америки, который признал Голодомор геноцидомАмериканский штат Огайо присоединился к признанию Голодомора 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа.
Фото: unian.ua
"Губернатор штата Джон Касич и Вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию" , - говорится в сообщении посольстваУкраины в США в Facebook.
На сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах США, отмечается в сообщении.
Напомним, Голодомор признали геноцидом в Миссури , Вашингтоне , Висконсине , Иллинойсе, Массачусетсе , Мичигане , Нью-Джерси, Нью-Йорке , Орегоне, Пенсильвании и Канзасе .
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