Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку сегодня объявил голодовку. Об этом сообщила его жена Мерьем Куку в Facebook, передает

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных", - написала М.Куку.

Как сообщал Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за продолжения рассмотрения в суде Российской Федерации в отношении шести граждан Украины "дела Хизб ут-Тахрир".

В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира