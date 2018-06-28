На аннексированном полуострове крымскотатарский и украинский языки, а также национальная символика оказались под запретом. Но это не мешает региональным властям использовать их с целью пиара и популяризации «российского» Крыма.

Российские власти полуострова в очередной раз попытались использовать крымских татар и День национального флага коренного народа для пиара аннексии Крыма. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек, поздравляя соотечественников с праздником, сообщил о планах провести автопробег по Керченскому мосту. Инициаторами якобы выступили так называемая «национально-культурная автономия» крымских татар полуострова и общественные объединения крымских татар Краснодарского края России. «У каждого народа должен быть символ, который можно носить на груди и поднимать над головой. Эта регалия – не просто путеводная звезда, это история народа, вытканная на полотнище. Наш флаг – это наша история и наше будущее. С Днем крымскотатарского флага, земляки», – отметил Бальбек.

Через несколько часов он опубликовал видео с автопробега. Несколько легковых автомобилей с национальной символикой и флагами двигались по Керченскому мосту. Руслан Бальбек снабдил видео припиской о том, что участники акции своими действиями как бы дают понять, что Крым – российская территория. «Между аркой Крымского моста и Черным морем сегодня развевается крымскотатарский флаг как символ того, что мы твердо стоим на своей земле, и земля эта – российская!» – заявил Бальбек.

Праздничная часть на этом завершилась. Далее началась «голая» политика. Руководитель «национально-культурной автономии» крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал президента Украины Петра Порошенко, поздравившегокрымских татар с праздником. Глава государства назвал крымскотатарский флаг «символом нашей борьбы за свободу и право мирно жить в своем собственном доме, на своей собственной земле, в украинском Крыму». Эйваз Умеров заявил, что Петр Порошенко якобы «спекулирует» на теме флага. «Крымские татары считают, что у президента Украины Порошенко нет морального права давать определение крымскотатарскому флагу и спекулировать на этой теме. Крымскотатарский флаг – это символ свободы и созидания крымских татар в российском Крыму», –​ отметил Умеров. Кто его уполномочил выступать от имени всех крымских татар, господин Умеров не уточнил.

Зачем Руслану Бальбеку и его давнему соратнику Эйвазу Умерову понадобился День крымскотатарского флага? Начнем с того, что идею с автопробегом организаторы «слизали» у крымскотатарских активистов, которые не контролируются Кремлем. С начала аннексии российские силовики всячески препятствуют проведению подобных акций. Участников «несанкционированных» автопробегов задерживали, заводили на них административные дела. Разъезжать по Крыму на автомобилях с крымскотатарской символикой разрешается лишь членам провластных организаций.

У Руслана Бальбека и Эйваза Умерова исключительно утилитарное отношение к празднику крымскотатарского флага и национальной символике вообще. Они им необходимы для имитации этнического равноправия на полуострове. Целевая аудитория подобных «перформансов» – молодые крымские татары. Люди среднего и старшего возраста, побывавшие в депортации, рассматривают российскую власть как продолжение советского режима. У молодежи короткая историческая память, им проще навязать миф о «российской родине», используя при этом национальную символику. Речь идет о психологической манипуляции, когда крымскотатарские национальные образы пытаются поместить в один ассоциативный ряд с «российским патриотизмом». Часть молодых людей может поверить в такой обман: коллаборационисты размахивают национальным флагом, значит они «за» крымских татар. Нет, это не так.

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Власти устраивают псевдонациональные акции с целью запутать международную общественность и правозащитные организаций. Их пытаются убедить в том, что крымские татары обладают политическими правами, могут организовывать публичные акции и демонстрировать национальную символику. И это особенно цинично выглядит на фоне недавних сообщений о том, как родители крымскотатарских школьников буквально с «боями» добивались открытия национального класса в селе Цветочное Белогорского района. Директор учебного заведения Елена Менжелеева пыталась этому всячески помешать, прикрываясь формальной причиной – отсутствие педагога. Она также заявила, что напишет заявление об увольнении в случае открытия национального класса. В республике действует негласный запрет на образование на украинском и крымскотатарском языках. Елена Менжелеева грозилась уволиться, так как создание крымскотатарского класса – серьезный «прокол» с точки зрения районного руководства.

Руслан Бальбек как депутат Госдумы России и Эйваз Умеров в качестве руководителя «культурной автономии» ни разу действительно не обеспокоились вопросами образования на родном языке. Ущемление политических и языковых прав коренного народа – повсеместная практика. При этом российские чиновники настаивают, что крымские татары после аннексии получили больше возможностей для культурного развития, нежели имели в годы украинской власти. Коллаборационисты, размахивая национальным флагом, призывают соотечественников полюбить Россию – государство, власти которого методично ликвидируют крымскотатарский язык и культуру.

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