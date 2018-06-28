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Экономический эффект от антикоррупционных мер в Украине составил около 6% ВВП - эксперт
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28.06.2018 17:02
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Председатель правления Института экономических исследований и
политических консультаций Игорь Бураковский заявил, что эффект от
антикоррупционных мер свидетельствует и том, насколько глубоко
Украина поражена коррупционными связями. Бураковский: Мы
получаем реальные достижения в борьбе с коррупцией Скриншот:
Телеканал Прямий / YouTube "Мы получили очень хороший результат:
каждый год благодаря тем мерам, которые были реализованы в
2014 – 2017 годах, экономический эффект составил около 6% ВВП.
Это означает, что мы получаем реальные достижения в борьбе с
коррупцией. С другой стороны, эти цифры свидетельствуют и о другом:
насколько глубоко украинская экономическая материя поражена
коррупционными связями", – отметил он.По словам Бураковского,
при расчете экономического эффекта эксперты изучали ситуацию
на рынке газа, рассчитывали экономический эффект по госзакупкам
через систему ProZorro, смотрели на прозрачность государственного
управления, открытие реестров и статистическую информацию.Система
ProZorro работает с начала 2015 года. 17 февраля 2016 года
президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О публичных
закупках", который предполагает введение электронной системы для
всех государственных закупок товаров и услуг, стоимость которых
равна или превышает 200 тыс. грн, а для работ – равна или
превышает 1,5 млн грн.C 1 августа 2016 года система ProZorro
стала обязательной к использованию на всей территории страны.В
исследовании международной Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров, обнародованном в июле 2017
года, говорилось, что сектор украинской экономики в
тени составляет 46% от ВВП, или 1,1 трлн грн.В апреле 2018
года министр социальной политики Украины Андрей Рева оценивал
теневую часть экономики страны в 40% ВВП. По
оценкам Министерства экономического развития и торговли
Украины уровень теневой экономики в Украине в 2017 году сократился
на четыре процентных пункта и составил 31% от официального ВВП.
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