Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский заявил, что эффект от антикоррупционных мер свидетельствует и том, насколько глубоко Украина поражена коррупционными связями. Бураковский: Мы получаем реальные достижения в борьбе с коррупцией Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube "Мы получили очень хороший результат: каждый год благодаря тем мерам, которые были реализованы в 2014 – 2017 годах, экономический эффект составил около 6% ВВП. Это означает, что мы получаем реальные достижения в борьбе с коррупцией. С другой стороны, эти цифры свидетельствуют и о другом: насколько глубоко украинская экономическая материя поражена коррупционными связями", – отметил он.По словам Бураковского, при расчете экономического эффекта эксперты изучали ситуацию на рынке газа, рассчитывали экономический эффект по госзакупкам через систему ProZorro, смотрели на прозрачность государственного управления, открытие реестров и статистическую информацию.Система ProZorro работает с начала 2015 года. 17 февраля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О публичных закупках", который предполагает введение электронной системы для всех государственных закупок товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 200 тыс. грн, а для работ – равна или превышает 1,5 млн грн.C 1 августа 2016 года система ProZorro стала обязательной к использованию на всей территории страны.В исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, обнародованном в июле 2017 года, говорилось, что сектор украинской экономики в тени составляет 46% от ВВП, или 1,1 трлн грн.В апреле 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева оценивал теневую часть экономики страны в 40% ВВП. По оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины уровень теневой экономики в Украине в 2017 году сократился на четыре процентных пункта и составил 31% от официального ВВП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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