|На Львовщине посол Швейцарии попал в тройную ДТП
|28.06.2018 17:02
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В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированыВ среду, 27 июня, на трассе М-06 Киев-Чоп 507 км в Каменка-Бугском районе произошла тройная ДТП с участием посла Швейцарии в Украине Гийома Шойрера.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Предварительно установлено, что посол Швейцарии, двигаясь на «Volvo» с дипломатическими номерами, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Volkswagen T4" и "Chery Amulet", сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской облдержардминистрации.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Пассажирку «Volvo» доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова, а водителя "Volkswagen T4» - до Буской Центральной районной больницы. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.
Напомним, в Тернопольской области столкнулись легковушка и военный грузовик: двое женщин погибли, ребенок в больнице.