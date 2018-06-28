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На Львовщине посол Швейцарии попал в тройную ДТП
28.06.2018 17:02
На Львовщине посол Швейцарии попал в тройную ДТП
В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы
В среду, 27 июня, на трассе М-06 Киев-Чоп 507 км в Каменка-Бугском районе произошла тройная ДТП с участием посла Швейцарии в Украине Гийома Шойрера.
На Львовщине посол Швейцарии попал в тройную ДТП Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Предварительно установлено, что посол Швейцарии, двигаясь на «Volvo» с дипломатическими номерами, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Volkswagen T4" и "Chery Amulet", сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской облдержардминистрации.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

 

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

 

 

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Пассажирку «Volvo» доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова, а водителя "Volkswagen T4» - до Буской Центральной районной больницы. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Напомним, в Тернопольской области столкнулись легковушка и военный грузовик: двое женщин погибли, ребенок в больнице.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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