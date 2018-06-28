В четверг, 28 июня, кортеж уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой заехал на территорию колонии строгого режима "Белый медведь" в Лабытнангах, где отбывает наказание осужденный по обвинению в терроризме на 20 лет украинский режиссер Олег Сенцов, сообщает УНИАН .

Известно, что кортеж Москальковой действительно объехал уполномоченную по правам человека Украины Людмилу Денисову, которую пока что не пустили на встречу с Сенцовым.

Денисова попыталась дозвониться до Москальковой в момент проезда кортежа. Видео инцидента выложил в фейсбук украинский корреспондент Роман Цимбалюк.

Сообщается, что Денисова и Москалькова сегодня прилетели из Москвы в Салехард одним самолетом и сразу отправились в Лабытнанги, однако российская уполномоченная отказалась ехать в колонию вместе с Денисовой. Украинский омбудсмен приехала к колонии первой, но ее не пустили.

Тем не менее, состояние Сенцова Москалькова назвала удовлетворительным, но "остается беспокойство за развитие событий" в связи с его голодовкой.

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была довольно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Москалькова после посещения Сенцова.