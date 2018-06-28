В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения Михаил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили. Фото: ukrinform.ua По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы, сообщает "Грузия Online". Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили. Вместе с ним в этом деле приговор вынесли бывшему главе МВД Иванэ Мерабишвили и некоторым другим стражам порядка. Ему избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев. Дангадзе заключил сделку со следствием

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