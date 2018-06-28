Погода, Новости, загрузка...
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения
28.06.2018 17:10
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения
Михаил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности
Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили.
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения Фото: ukrinform.ua

По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы, сообщает "Грузия Online".

Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили.

Вместе с ним в этом деле приговор вынесли бывшему главе МВД Иванэ Мерабишвили и некоторым другим стражам порядка. Ему избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.

  • Дангадзе заключил сделку со следствием
  • Суд отложил на неопределенный срок слушания о гражданстве Саакашвили
  • Украина объяснила Совету Европы, почему полиция била журналистов, разгоняя сторонников Саакашвили

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить