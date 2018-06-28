|В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения
|28.06.2018 17:10
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Михаил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должностиТбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили.
Фото: ukrinform.ua
По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы, сообщает "Грузия Online".
Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили.
Вместе с ним в этом деле приговор вынесли бывшему главе МВД Иванэ Мерабишвили и некоторым другим стражам порядка. Ему избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.
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