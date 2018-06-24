Россия просто не имеет никакого значения в мировой экономике и, в общем, в мировой политике тоже.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал «Апострофу», какие последствия будет иметь эта торговая «война», и может ли Россия как-то воспользоваться ситуацией.

Международная торговля и пошлины — это очень хорошо изученная тема большинством стран мира и их экономистами. Это преподается в качестве азов в американских университетах на факультетах экономики и во всех школах бизнеса.

Я считаю претензии Трампа к Китаю и некоторым другим странам обоснованными процентов на двадцать. На самом деле претензии Трампа к Китаю можно было слышать не только во времена его президентства, но и в течение последних лет десяти, когда он выступал, например, в эфире телеканала «СиЭнБиСи» (CNBC).

Тем не менее такого рода война тарифов и ухудшение отношений между странами — очень плохая вещь, решаемая не дипломатом с точки зрения навыков, а «быкующим бизнесменом с Дикого Запада». Соответственно, к оптимальным результатам такая война пошлин не приведет. Я не просто с большим скепсисом отношусь к тому, как Трамп это делает, но и с большой неприязнью с точки зрения того, кто и как это делает и что из этого получится. На самом деле никто до конца не знает, что из этого может получиться. Мир давно уже не был в рецессии — экономический цикл начался уже почти десять лет назад и обошелся без серьезных спадов. Вполне вероятно, что Трампу удастся погрузить мир в новую экономическую рецессию — если не весь, то отдельные страны.

В какой-то степени война тарифов означает ухудшение отношений, но не стоит забывать, что Китай и США — это крупнейшие торговые партнеры. США являются инвестиционной площадкой для большого китайского капитала, включая такие механизмы, как первичное публичное размещение акций. Не будем забывать, что самое крупное IPO за всю историю мира — это «АйПиО» (IPO) китайской «Алибаба» (Alibaba) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это лишь один из примеров.

Страны, которые являются торговыми партнерами, если они и их правители не сходят с ума, между собой не воюют в горячих фазах войн и меньше склонны воевать в холодных фазах. Это правило не распространяется лишь на сумасшедшего Путина и спятившую, одуревшую Россию. Мне тяжело поверить в то, что между США и Китаем будет существенное напряжение на долгие годы.

Кроме того, не будем забывать, что Трампа могут не переизбрать: он не как Путин — навечно. Трампу осталось [в рамках первого срока] немногим более двух лет. И если ситуация, которую он создает во многих аспектах американской политики, будет, по мнению американских избирателей, выходить из-под контроля, то Трампа выставят из Белого дома запросто и очень быстро.

Тем не менее, как я уже сказал, у Трампа есть основания в некоторой степени иметь претензии к Китаю. Другое дело, что их надо обсуждать за столом переговоров и пытаться прийти к наиболее оптимальным и справедливым решениям для всех сторон с одной глобальной целью: для увеличения международной торговли.

Россия не может извлечь из этой ситуации для себя никакой пользы. Она не может дружить с Китаем против США, не может делать еще что-либо. Потому что Россия просто не имеет никакого значения в мировой экономике и, в общем, в мировой политике тоже.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира