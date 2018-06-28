После печального события во Львове, когда группа молодежи устроила погром в цыганском таборе и убила одного из них, мы четко представляли, что вот-вот начнутся возмущенные возгласы из Европы. Не удивительно, что все произошло ровно так, как мы и ожидали и по хорошо обкатанной схеме осуждения Украины за коррупцию. Понятно, что с этим недугом надо бороться, но наверное, это надо делать везде и прежде чем становиться в позу ментора, надо быть уверенным, что у себя с этим – полный порядок.

В этот раз самые громкие возгласы понеслись из Франции, однако, как и в эпопее с коррупцией. Между прочим, речь идет о той самой Франции, которая уже имеет на руках все улики коррумпированности не мелкого клерка или даже чиновника высокого ранга, а президента Николя Саркози, но все никак не может вынести оценку его действиям. Престарелый поц катается по Европе, улыбается и чувствует себя вполне неплохо. Между прочим, Саркози – не первый президент, который уличен в коррупции. Но в нашем случае это интересно вдвойне, потому что Саркози отметился и в решении цыганского вопроса, но сначала – о сути проблемы.

Итак, что же произошло? Произошел погром лагеря цыган и при этом – погиб один из его обитателей. То есть, ситуацию можно разложить на три составляющие: цыгане, погром и убийство.

По тяжести этих элементов, на первом месте стоит убийство. Если европейцев так трогает факт именно убийств, то наверняка им известно, сколько войска Путина убили мирного населения на Донбассе и в Сирии, причем – это продолжается прямо сейчас, когда пишутся эти строки. Между тем, на встречу с главным убийцей регулярно ездят лидеры европейских государств и их вовсе не смущает, что на счету их визави уже сотни тысяч трупов, а вероятно эта цифра перевалила за миллион. Логично предположить, что если факт единичного убийства вызывает такую бурную реакцию, то сотни тысяч убийств должны иметь несколько большую реакцию, но ее нет. В чем тут дело – трудно понять, но все больше возникает чувство, что для европейских лидеров важно не то, кого убивают или сколько, а кто убивает. Если это делает Путин, то это уже не убийства, а аспекты международной политики.

Если речь идет о судьбе цыган, то и тут не все гладко. Сами цыгане ведут резко асоциальный образ жизни. И это не только сейчас такое положение сложилось, и не только в Украине. Такое положение дел постоянно в обозримом историческом прошлом. Просто масса художественной литературы и документов говорят именно о том, что цыгане почти не смешиваются с населением страны пребывания и никак не встраиваются в ее культурную и тем более – экономическую жизнь. Практически любой доход, обеспечивающий их жизнь, имеет криминальный характер. По этой причине местное население регулярно и постоянно предпринимает действия по их изгнанию из своих мест. Так было, есть и так будет и дело не в местных жителях, а в цыганах. Как только они пересекают границы терпения, их начинают гнать и они это прекрасно знают, стараясь не пересекать красную линию.

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С этим – тоже все понятно. Ну и собственно – погромы. Здесь мы не зря вспомнили Николя Саркози, ибо под его непосредственным руководством и по его команде в 2010 году было произведено массовое изгнание из страны болгарских и румынских цыган. Речь шла о тысячах человек. А когда из ЕС послышались возмущенные окрики, президент Франции послал всех куда подальше и продолжил делать задуманное.

Но это – дела давно минувших дней, а прямо сейчас происходит многосерийный акт этнических чисток в Сирии. Со своих мест проживания сгоняются десятки и тысячи мирных граждан, которые не поддерживают Асада. Эти районы превращаются в помесь пустыни и кладбища. Разрушаются просто все города и населенные пункты этих территорий и у людей остается выбор: уйти или умереть. Причем, в этих мероприятиях активно участвует авиация РФ, которая эффективно множит вторую категорию упомянутых лиц, которым суждено умереть.

Между прочим, тот же Саркози не увидел ничего необычного в том, что та же РФ провела этнические чистки в Грузии, в 2008 году. Тогда именно он стал посредником между Путиным и Саакашвили, уговорив последнего отказаться от любых претензий к Москве и Саакашвили просто сдал часть своей территории, лишив Грузию правовых механизмов воздействия на оккупанта.

В общем, чем больше всматриваешься в то, что и как делают ведущие европейские страны, тем больше понимаешь позицию Израиля и сходишься на том, что он все делает правильно. А Европа все больше напоминает старую проститутку, которая готова уцепиться за любого клиента, лишь бы тот смог оплатить ее услуги.

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