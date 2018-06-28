Итальянский "Милан" доигрался ". Клуб отстранен от участия в европейских за нарушения финансового fair play, передает со ссылкой на .

" дисквалифицировал Милан из Лиги Европы сезона 2018/19, сообщает официальный сайт союза.

Также Палата финансового контроля приняла решение дисквалифицировать Милан от сезона еврокубков 2019/20.

Напомним, китайский хозяин Милана Йонхонг Ли был признан банкротом на родине. Бизнесмен пытается найти новых инвесторов для клуба, однако в на попытки руководства "россонери" спасти ситуацию не считаются ", - сообщает "Футбол24"

Официальный "Милан" отреагировал сразу и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Легендарные игроки итальянского "Милана" с размахом отгуляли в ресторане итальянского Милана. Легенды понапивались и начали петь песни.

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