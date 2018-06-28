|Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
|28.06.2018 17:18
|
Сейчас политзаключенный находится в Ростове-на-ДонуФигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.
Фото: соцсети
"26 июня 2018г Эмир-Усеин исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", - написала жена политзаключенного Мери Куку-Ашчи в Facebook.
Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.
В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".
В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.
Напомним, Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции относительно украинских политзаключенных.
Поделитесь статьей с друзьями