Сейчас политзаключенный находится в Ростове-на-Дону

"26 июня 2018г Эмир-Усеин исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку" , - написала жена политзаключенного Мери Куку-Ашчи в Facebook.

Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.