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Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
28.06.2018 17:18
Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
Сейчас политзаключенный находится в Ростове-на-Дону
Фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.
Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку Фото: соцсети

"26 июня 2018г Эмир-Усеин исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", - написала жена политзаключенного Мери Куку-Ашчи в Facebook.

Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

Напомним, Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции относительно украинских политзаключенных.

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