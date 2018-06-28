|
Нардеп, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко предлагает
усилить президентскую власть, уволить всех судей и прокуроров,
новых выбрать на прямых общенародных выборах, принять закон об
импичменте президента и запретить избираться в парламент больше
двух раз. Олег Ляшко: После избрания меня президентом Украины
я железной рукой объединю и сошью страну, чтобы сделать ее сильной
и богатой Фото: Олег Ляшко / Facebook "Чтобы прекратить бардак и
беспорядок, в котором виновен действующий президент и власть, я
установлю сильную президентскую вертикаль. Без сильной власти не
будет сильной Украины! Ответственный в Украине должен быть кто-то
один, чтобы украинцы знали, с кого спрашивать", – считает
Ляшко.Политик заявил, что президент Украины Петр Порошенко не
заинтересован в изменениях в стране."Сегодняшние заявления Петра
Порошенко только подтвердили, что он не намерен что-то менять, а
хочет оставить все как есть, то есть бедность и беспорядок. План
моих политических оппонентов сделать Украину парламентской
республикой – это еще хуже. Этому гнилому продажному
политическому болоту нельзя доверить ни судьбу Украины, ни судьбу и
будущее наших детей. От взаимоуничтожающей вражды и борьбы
Президента, правительства и парламента прежде только страдают
украинцы. Вместо того, чтобы бороться за рабочие места и достойные
зарплаты для людей – эти шакалы воюют между собой за деньги и
полномочия", – отметил нардеп.Он предложил три пункта, которые
должны "убрать дуализм во власти" и исправить ситуацию в
Украине."1. Президент должен быть главой государства и
исполнительной власти, формировать правительство и нести полную
ответственность за состояние дел в стране. Должность
премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до
10–12.2. Сократить численность депутатов Верховной Рады с 450 до
250, запретить избираться в парламент более двух раз, ввести
механизм отзыва депутатов. В то же время парламент получит сильные
контрольные функции и полномочия, а не бутафорию, как сегодня. Для
этого я инициирую закон про импичмент президента, про временные
следственные комиссии. Парламент будет согласовывать ключевые
кадровые назначения.3. Уволить всех судей и прокуроров и новых
избирать на прямых общенародных выборах, а не назначать, как
сейчас.Восстановление порядка, установление управляемости системы
власти позволит возродить Украину и сделать ее сильной, защитить
каждого украинца", – уверен Ляшко.Политик подчеркнул, что свое
заявление не случайно записал именно в Полтавской
области. "Обращение по случаю Дня Конституции я не случайно
делаю на благословенной Лубенской земле, на Полтавщине, на месте
усадьбы семьи Шеметов, откуда пришел к власти гетьман Скоропадский,
где Михновский творил свою историческую работу
"Самостоятельная Украина", а Липинский писал "Письма к
братьям-хлеборобам". На земле, где творилась история и где
создавался хлеб. Прошло больше века. И снова, как известные предки,
я с этого исторического места обращаюсь к украинцам. Именно здесь
я, Олег Ляшко, возглашаю, что после избрания меня президентом
Украины я железной рукой объединю и сошью страну, чтобы сделать ее
сильной и богатой. Я предлагаю изменения в Конституцию, чтобы
восстановить мир и порядок в государстве, остановить беспорядок и
сползание в пропасть анархии, восстановить управляемость власти,
роста национальной экономики и повышения благосостояния каждой
украинской семьи", – заявил Олег Ляшко.
https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1710372019031388/
Сводка.нет - Новости Украины и Мира