Нардеп, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко предлагает усилить президентскую власть, уволить всех судей и прокуроров, новых выбрать на прямых общенародных выборах, принять закон об импичменте президента и запретить избираться в парламент больше двух раз. Олег Ляшко: После избрания меня президентом Украины я железной рукой объединю и сошью страну, чтобы сделать ее сильной и богатой Фото: Олег Ляшко / Facebook "Чтобы прекратить бардак и беспорядок, в котором виновен действующий президент и власть, я установлю сильную президентскую вертикаль. Без сильной власти не будет сильной Украины! Ответственный в Украине должен быть кто-то один, чтобы украинцы знали, с кого спрашивать", – считает Ляшко.Политик заявил, что президент Украины Петр Порошенко не заинтересован в изменениях в стране."Сегодняшние заявления Петра Порошенко только подтвердили, что он не намерен что-то менять, а хочет оставить все как есть, то есть бедность и беспорядок. План моих политических оппонентов сделать Украину парламентской республикой – это еще хуже. Этому гнилому продажному политическому болоту нельзя доверить ни судьбу Украины, ни судьбу и будущее наших детей. От взаимоуничтожающей вражды и борьбы Президента, правительства и парламента прежде только страдают украинцы. Вместо того, чтобы бороться за рабочие места и достойные зарплаты для людей – эти шакалы воюют между собой за деньги и полномочия", – отметил нардеп.Он предложил три пункта, которые должны "убрать дуализм во власти" и исправить ситуацию в Украине."1. Президент должен быть главой государства и исполнительной власти, формировать правительство и нести полную ответственность за состояние дел в стране. Должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10–12.2. Сократить численность депутатов Верховной Рады с 450 до 250, запретить избираться в парламент более двух раз, ввести механизм отзыва депутатов. В то же время парламент получит сильные контрольные функции и полномочия, а не бутафорию, как сегодня. Для этого я инициирую закон про импичмент президента, про временные следственные комиссии. Парламент будет согласовывать ключевые кадровые назначения.3. Уволить всех судей и прокуроров и новых избирать на прямых общенародных выборах, а не назначать, как сейчас.Восстановление порядка, установление управляемости системы власти позволит возродить Украину и сделать ее сильной, защитить каждого украинца", – уверен Ляшко.Политик подчеркнул, что свое заявление не случайно записал именно в Полтавской области. "Обращение по случаю Дня Конституции я не случайно делаю на благословенной Лубенской земле, на Полтавщине, на месте усадьбы семьи Шеметов, откуда пришел к власти гетьман Скоропадский, где Михновский творил свою историческую работу "Самостоятельная Украина", а Липинский писал "Письма к братьям-хлеборобам". На земле, где творилась история и где создавался хлеб. Прошло больше века. И снова, как известные предки, я с этого исторического места обращаюсь к украинцам. Именно здесь я, Олег Ляшко, возглашаю, что после избрания меня президентом Украины я железной рукой объединю и сошью страну, чтобы сделать ее сильной и богатой. Я предлагаю изменения в Конституцию, чтобы восстановить мир и порядок в государстве, остановить беспорядок и сползание в пропасть анархии, восстановить управляемость власти, роста национальной экономики и повышения благосостояния каждой украинской семьи", – заявил Олег Ляшко. https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1710372019031388/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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