|Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в деле об избиении депутата
|28.06.2018 17:26
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Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Об этом сообщает Грузия Online, передает .
"По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности", - говорится в сообщении.
Вооруженное набег и избиение депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили произошло в 2005 году. М.Саакашвили в этом деле обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Вместе с М.Саакашвили по этому делу к ответственности привлечены прежний глава МВД Иване Мерабишвили, прежний начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и прежний руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.
Напомним, 5 января 2018 года суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы по статье “злоупотребление служебными полномочиями” в деле Сандро Гиргвлиани.