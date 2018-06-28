Керчь. Диалог двух местных.

— Почему свет моргает?

— Потому что «крымнаш»!

— Вот и мы тоже не рады этому!

— Вот таких людей, я бы подвёз в Херсон на оформление биометрики.

— А у вас уже есть?

— Давно уже!

В Керчи, только в этом году, уже несколько десятков человек встретилось с украинской биометрикой. Конечно же, в реальности их значительно больше.

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Директор одного из рынков города признался, что до 2014 года было лучше, а он считал, что будет наоборот, просчитался…

На подконтрольные мотает к знакомым, отдыхает там. Подал доки на биометрику.

Русизм теряет поддержку в Керчи между местных «новых русских», это видно по тому, что часто идёт сравнение до 14 года и после и положительного теперь они находят больше «до», а «после» видят уже пропасть, куда всё катится.

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