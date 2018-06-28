Бывшая гражданская жена американского актера Джонни Деппа,
французская актриса Ванесса Паради не пришла на премьеру фильма со
своим участием из-за болезни сына Джека. Сын Деппа болен Фото: EPA
Об этом на премьере фильма "Нож в сердце" рассказал режиссер Ян
Гонсалес, сообщает издание Public."К сожалению, Ванесса не смогла
присоединиться к нам сегодня вечером из-за серьезных проблем со
здоровьем сына", — сказал он.Джек Депп — младший ребенок
Ванессы и Джонни. У них также есть 19-летняя дочь Лили-Роуз Депп. В
гражданском браке пара прожила 14 лет
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