Футболисты сборной Швеции в этот раз смогли выиграть свой первый матч на ЧМ-2018. Их соперниками была команда из Южной Кореи. Сейчас сборная Швеции делит первое место в группе F с Мексикой, сенсационно победивших команду Германии.

Да, кстати, для победы шведам просто не хватило одного гола. Его смогли сделать нынешний и прежний футболисты «Краснодара». В общем, Виктору Классон удалось заработать пенальти, который назначал судья на 64-й минуте после видеоповтора. Что касается защитника Андреаса Гранквиста, он его смог реализовать.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир его смогли футболисты швеции общем Теги: спорт