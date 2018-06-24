|Футболисты сборной Швеции обыграли Южную Корею со счетом 1:0
|24.06.2018 15:59
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Футболисты сборной Швеции в этот раз смогли выиграть свой первый матч на ЧМ-2018. Их соперниками была команда из Южной Кореи.Сейчас сборная Швеции делит первое место в группе F с Мексикой, сенсационно победивших команду Германии.
Да, кстати, для победы шведам просто не хватило одного гола. Его смогли сделать нынешний и прежний футболисты «Краснодара». В общем, Виктору Классон удалось заработать пенальти, который назначал судья на 64-й минуте после видеоповтора. Что касается защитника Андреаса Гранквиста, он его смог реализовать.
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