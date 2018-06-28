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Ирина Геращенко: Украина проверит гражданство полтора десятка заключенных, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом
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28.06.2018 17:41
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая
полностью зависит от Кремля, пытается сделать все, чтобы украинский
омбудсмен Людмила Денисова не попала к украинским политзаключенным
в российских тюрьмах, считает первый вице-спикер Верховной Рады
Украины Ирина Геращенко. Геращенко: Кредо и политика России
--- сплошная ложь Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Я
внимательно проанализировала тот список, с которым
через дипломатическую ноту министерство иностранных дел РФ
обратилось в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди
50 фамилий – полтора десятка украинцев, воевавших на Донбассе или
готовивших теракты. Значит ли это, что у них двойное гражданство,
как у [арестованного в Украине руководителя "РИА Новости Украина"
Кирилла] Вышинского. Будем теперь проверять", – написала
она.Геращенко напомнила, что украинского омбудсмена Людмилу
Денисову не пустили в российскую колонию к осужденному украинскому
режиссеру Олегу Сенцову, мотивируя это тем, что он якобы гражданин
РФ."Сенцов – украинский крымчанин, которого РФ насильно
считает своим гражданином и навязывает гражданство как каторгу, как
крепостничество, как камень на шею. Денисова, кстати, тоже
украинская крымчанка. И здесь русская, полностью зависимая от
Кремля фурия – омбудсмен, справедливо отмечает, что
Люда – не гражданка РФ. Но так, мол, ее не пустят к Сенцову. А
к [украинскому политзаключенному] Роману Сущенко не пустили из-за
того, что не прошли слушания судов всех инстанций. А к
[политзаключенному Роману] Балуху почему прогнозируемо не пустят? А
к [политзаключенным] Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу
Клиху? Кредо и политика России – сплошная ложь", –
заявила Геращенко.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1766921990062273
9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Сегодня утром
Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и
планирует встретиться с Сенцовым. Спикер
Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в
Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла
в регион "абсолютно самостоятельно", и ее совместное посещение
заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова
отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее.
"Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по
территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за
Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной
информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский
омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном
голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам
человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым
сообщила, что "его состояние здоровья в целом
удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие
событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует
большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации
Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.
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