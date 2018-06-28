Сегодня, 28 июня, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба 24-йОМБр имени короля Данила в .

Отмечается, что российско-оккупационные войска с 09:30 до 10:40 утра вели огонь из 120-мм минометов и 122-мм самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты «Южная», выпустив по позициям ВСУ 52 мины и 25 снарядов.

«В результате обстрела, к сожалению, двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения. Для подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были предоставить адекватный ответ противнику», — говорится в сообщении.

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