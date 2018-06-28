Вице-президент США Майк Пенс заявил, что существует широкий спектр вопросов, которые президент США Дональд Трамп собирается обсудить с российским лидером Путиным и которые требуют срочного решения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Встреча Путина с Трампом состоится 16 июля в Хельсинки Фото: ЕРА По его словам, Трамп уже обсуждал с Путиным возможное вмешательство России в выборы президента США, однако собеседники будут обсуждать эту тему снова.Пенс подчеркнул, что существует широкий спектр вопросов, которые президент США собирается обсудить с Путиным и которые требуют срочного решения.В комментарии агентству Пенс отказался поделиться собственным взглядом на вопрос о возможности возвращения России в G7. Он отметил, что может говорить об этом только с президентом США.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой". 8 ноября республиканец Дональд Трамп был избран президентом США. В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США.Встреча Путина с Трампом состоится 16 июля в Хельсинки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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