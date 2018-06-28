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Трамп обсудит с Путиным войну в Украине и вмешательство РФ в выборы в США – Пенс
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28.06.2018 17:48
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что существует широкий спектр
вопросов, которые президент США Дональд Трамп собирается обсудить с
российским лидером Путиным и которые требуют срочного решения. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Встреча Путина с
Трампом состоится 16 июля в Хельсинки Фото: ЕРА По его словам,
Трамп уже обсуждал с Путиным возможное вмешательство России в
выборы президента США, однако собеседники будут обсуждать эту тему
снова.Пенс подчеркнул, что существует широкий спектр вопросов,
которые президент США собирается обсудить с Путиным и которые
требуют срочного решения.В комментарии агентству Пенс отказался
поделиться собственным взглядом на вопрос о возможности возвращения
России в G7. Он отметил, что может говорить об этом только с
президентом США.В октябре 2016 года власти США официально
обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а
также во вмешательстве в процесс президентских выборов в
стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой". 8 ноября
республиканец Дональд Трамп был избран президентом США. В
опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России лично
приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11
ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил,
что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в
американские выборы.В феврале 2018 года в Белом доме заявили,
что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в
США.Встреча Путина с Трампом состоится 16 июля в Хельсинки.
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