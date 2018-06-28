В четверг, 28 июня, в индийском мегаполисе Мумбаи разбился небольшой частный пассажирский самолет. Погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает Daily Mail.

Известно, что 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 выполнял испытательный полет, во время которого упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар.

На борту находились двое пилотов и двое инженеров. Все они погибли. Кроме них погибли еще два человека на земле.

Причина аварии пока не известна.

Как сообщал svodka.net ранее, самолет авиакомпании Korean Air столкнулся, с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines в международном аэропорту Сеула - Кимпхо

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